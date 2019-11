Cine Farol Santander traz seleção de filmes sobre a complexidade humana

Começa nesta quinta-feira, no Cine Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028), a mostra Novas imagens do inconsciente. São nove filmes selecionados, todos explorando a complexidade do ser humano.

O longa que dá início à mostra é O que se move, que aborda a perspectiva de três famílias que estão tendo de lidar seja com a chegada ou a perda de um filho, fatos que provocam mudanças significativas em suas rotinas. Cada núcleo lida com as dores e as alegrias de seu próprio modo, mas tendo no amor a voz mais expressiva por meio da figura materna.

Outro destaque fica por conta da sessão comentada de Ela, com o psicanalista Vitor Hugo Triska, no dia 23, às 18h30min. Após a exibição, ele conversa com o público sobre a possibilidade de haver relacionamentos amorosos entre robôs e seres humanos. As outras sessões comentadas são de Shine-brilhante, no dia 24, e de Nós, no dia 30. A entrada para as sessões pode ser adquirida por R$ 18,00.