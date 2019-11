Kaaren Volkmann é atração do Musical Évora

Celebrando os 15 anos de sua trajetória musical, Kaaren Volkmann se apresenta pelo Musical Évora nesta quarta-feira (13). O show gratuito Kaa Iemanjá será às 12h30min, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/nº).

O repertório do espetáculo é composto por arranjos e letras inéditas que foram sendo aprimorados nestes últimos dois anos ao lado de Flavius Raymundo. A proposta do trabalho é de apresentar uma evolução de sonoridades e temas que já foram abordadas em seu primeiro álbum, Kaa, agora contando com o acréscimo de novos elementos, transitando do samba-rock à bossa, da capoeira ao jazz.