Inscrições para o 15º Palco Giratório podem ser feitas até 17 de novembro

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc-RS) recebe, até o próximo domingo, 17 de novembro, inscrições de espetáculos do Rio Grande do Sul para o 15º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre. Podem ser inscritas produções de dança, circo e teatro que serão analisadas por uma equipe curatorial convidada.

As propostas devem ser enviadas pelo e-mail festivalpalcogiratoriosesc@sesc-rs.com.br, após preenchimento de formulário que se encontra no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio. Não serão aceitas inscrições de espetáculos que já participaram em edições anteriores do festival na Capital.

Os resultados serão divulgados no dia 9 de dezembro. Já o evento será realizado entre 8 e 30 de maio de 2020.