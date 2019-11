Produção brasileira contemporânea em cartaz no Capitólio

A mostra Brasil Contemporâneo começa nesta terça-feira (12) e segue até 20 de novembro, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). Os ingressos para cada sessão custam R$ 10,00, sendo a primeira sessão às 19h30min, do filme Riocorrente.

Sete produções compõem a programação, sendo parte delas uma retrospectiva do montador, diretor e produtor Paulo Sacramento, estreante na direção de longas em 2002 com O prisioneiro da grade de ferro - filme que foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos maiores documentários brasileiros já realizados. A obra terá uma exibição de cópia remasterizada, seguida de debate com a presença de Sacramento no domingo.

O filme que abre Brasil Contemporâneo é Riocorrente. A trama acompanha o triângulo amoroso de Carlos, Renata e Marcelo na caótica rotina de São Paulo. Em paralelo, Carlos tenta cuidar do menino Exu, que passa os dias pelas ruas da cidade. Também integram a mostra Diz a ela que me viu chorar, Vermelha, Seus olhos e seus ossos, Os pássaros de Massachusetts e O olho e a faca.