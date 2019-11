Décima edição do Jazz Week começa na terça-feira no London

As atrações da 10ª edição do Jazz Week vão movimentar o London Pub & Bistrô (José do Patrocínio, 964) a partir desta terça-feira (11). Até o próximo domingo (17), o espaço receberá uma série de espetáculos musicais, reforçando sua presença como uma das principais casas de jazz de Porto Alegre. Na noite de abertura, às 22h, assumem o palco Jorginho do Trompete e Max Sudbrack, com ingressos (R$ 15,00) à venda no local. Reservas podem ser feitas, via WhatsApp, pelo número (51) 98233-7037.

Na quarta-feira (13), o espetáculo é com Lucas Brum Quarteto, enquanto o Nicola Spolidoro Quarteto comanda o show na quinta-feira (14), ambos com entradas a R$ 20,00. O All Star Jazz Quartet é a atração de sexta-feira (R$ 25,00), e o fim de semana traz Stefany Kaipper, em um tributo a Nina Simone (sábado, R$ 20,00), e Ghadyego Carraro Trio - Jazz de Fronteira (domingo, R$ 20,00).

Todos os shows estão marcados para as 22h, com exceção da noite de domingo, que começa às 21h.