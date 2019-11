'Trabalhar cansa' é atração de mostra no Cine Farol Santander

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A doutora em cinema Flávia Seligman é a convidada da exibição de Trabalhar cansa, que faz parte da mostra Cineastas do Brasil, que ocorre no Cine Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028) neste sábado, às 18h30min. A sessão comentada tem ingressos a R$ 18,00.

O filme acompanha a dona de casa Helena, uma jovem que decide iniciar uma mercearia de bairro como seu primeiro negócio. Ela decide por contratar Paula para que cuide de sua filha e da casa. A situação entra em conflito quando Otávio, marido de Helena, fica desempregado, gerando uma mudança de relações entre os três de forma repentina e que leva até acontecimentos que ameaçam o comércio da mulher.

Após o longa, Flávia conversa com os presentes sobre as relações no ambiente de trabalho e como é o processo de produção audiovisual em um mercado em que a participação da mulher não é expressiva.