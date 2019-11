Sequência de 'O iluminado' entra em cartaz

Ainda marcado pelo trauma que sofreu quando criança no Hotel Overlook, o agora adulto Dan Torrance (Ewan McGregor) batalhou para econtrar um mínimo de paz em sua vida. Continuação de O iluminado, o clássico de Stanley Kubrick, Doutor Sono é mais uma adaptação de Stephen King que chega aos cinemas.

O cotidiano de Dan volta a ser perturbado quando ele conhece Abra (Kyliegh Curran), uma adolescente com um dom de característica sensorial, conhecido como Brilho. Ela vai atrás de Dan após reconhecer que ele compartilha da mesma habilidade, solicitando que a ajude contra Rose Cartola, vivida por Rebecca Ferguson, e os seguidores do Verdadeiro Nó, que usam do Brilho como forma de alimento. Além de ter de confrontar estes inimigos concretos, Dan se vê na necessidade de encarar também seus medos, despertando fantasmas do passado que estavam há muito adormecidos.