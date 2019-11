Indicado sul-coreano ao Oscar, 'Parasita' aborda desigualdades sociais

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Concorrente da Coreia do Sul para indicação ao Oscar 2020 de Melhor Filme Estrangeiro, Parasita estreia nas salas brasileiras após receber o prêmio do público na 43ª Mostra Internacional de Cinema, ocorrida em São Paulo. O diretor do longa, Bong Joon Ho, escreveu o roteiro ao lado de Han Jin Won.

A história aborda uma família que tem todos os seus membros desempregados e vivendo na miséria. A situação se altera quando o filho mais velho consegue um emprego como professor de uma garota rica, com este contato fazendo com seus familiares busquem ascender socialmente para a vida de luxo e glamour dos familiares da menina. A partir desta decisão, tem início uma série de acontecimentos que fogem do controle, e dos quais ninguém sairá ileso.

Com Parasita, o cineasta sul-coreano busca realizar uma crítica social, sendo o retrato da contínua polarização e desigualdade da sociedade um dos tópicos levantados pelo filme. O longa também foi vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2019, tendo recebido o prêmio por decisão unânime do júri.