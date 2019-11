Musical Évora traz espetáculo 'Villa-Lobos e outros nacionalismos'

Villa-Lobos e outros nacionalismos é o espetáculo desta quarta-feira (6/11), às 12h30min, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/nº). A apresentação gratuita de flauta e violino de Alvaro Henrique e Diana Mota faz parte do Musical Évora. O duo de artistas faz um show com músicas nacionalistas da Argentina, do Brasil e da Espanha, tendo a intenção de proporcionar ao público uma experiência nova.