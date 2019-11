Finados tem noite de horror na Cinemateca Capitólio

Na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), a quarta e última edição 2019 do projeto Noites na Cinemateca ocorre no sábado, às 23h59min. Coincidindo com o Dia de Finados, o tema será Cinema & Horror, apresentando produções como os longas A Bruxa de Blair, de Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, que celebra 20 anos em 2019; Os olhos da cidade são meus, clássico do terror metalinguístico do espanhol Bigas Luna; e um filme surpresa (o primeiro - e sangrento - longa de um dos principais nomes de Hollywood).

A programação também destaca três importantes curtas do gênero realizados no Estado: Paulo e Ana Luiza em Porto Alegre, de Rogério Brasil Ferrari; Ne Pas Projeter, de Cristian Verardi, e um filme surpresa. Os ingressos custam R$ 20,00 para as três sessões.