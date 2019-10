Grupo Kadima celebra quatro décadas no palco

Referência de dança israeli no Brasil, o Grupo Kadima comemora 40 anos com apresentação única no Theatro São Pedro nesta quinta-feira (31/10), às 20h30min. O espetáculo esteve na turnê que viajou em março deste ano aos Estados Unidos (Nova Iorque, Boston e Washington). Ingressos de R$ 40,00 a R$ 120,00.