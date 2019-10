Revitalização da Usina do Gasômetro custará R$ 1 milhão abaixo do previsto pela prefeitura

Foi divulgado na quinta-feira (24) o resultado da licitação para as obras de revitalização da Usina do Gasômetro, com uma boa notícia para a prefeitura de Porto Alegre: o investimento no projeto, previsto inicialmente em R$ 12,5 milhões, foi reduzido para R$ 11.449.325,92.

O valor consta no orçamento apresentado pelo consórcio vencedor - o Rac/Arquibrasil, constituído pela Rac Engenharia S.A. e a Arquibrasil Arquitetura e Restauração Ltda., de Curitiba. A outra empresa na disputa era a construtora Biapó, de Goiânia.

Do total previsto para a obra, R$ 10 milhões virão de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o restante, dos cofres do Executivo municipal. As obras devem se iniciar a partir da assinatura do contrato e têm duração estimada em 17 meses.

O projeto de revitalização da Usina - atualmente fechada ao público - prevê alterações significativas, como a mudança da sala de cinema P.F. Gastal do terceiro andar para o térreo e o acréscimo de escadas em pontos estratégicos, para rápida evacuação do prédio em caso de emergência. O quarto andar deve receber um restaurante panorâmico, e o segundo pavimento terá o muito aguardado Teatro Elis Regina, com capacidade para 300 pessoas.