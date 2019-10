Leonardo Ribeiro e Jefferson Marx se apresentam na Biblioteca Pública

Apresentando um repertório com composições autorais e releituras de grandes clássicos, o show Comcordas acontece nesta terça-feira (29/10), no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Leonardo Ribeiro e Jefferson Marx são os responsáveis pelo espetáculo, que vai desde o jazz à MPB. A entrada é mediante contribuição espontânea.