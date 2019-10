Oficina na Casamundi mostra como construir perfis na literatura

Os escritores Vitor Necchi e Fred Linardi oferecem, a partir de hoje, a oficina A construção do perfil na Casamundi Cultura (Borges de Medeiros, 2.500). A proposta é apresentar o conceito de perfil e maneiras de produzir perfis, através de leituras, exemplos, técnicas e trabalho de campo. Serão sete encontros, sempre às segundas-feiras, às 19h30min, finalizando no dia 9 de dezembro. A inscrição custa R$ 649,00 (para estudantes, o valor é R$ 583,00), com parcelamento em até três vezes. Interessados podem buscar mais informações em cultura@casamundi.com.br, no site www.casamundi.com.br ou pelo telefone (51) 3392-4283.