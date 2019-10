Longa francês 'Luta de classes' põe em jogo valores familiares

Em Luta de classes, o casal Sofia e Paul se muda para uma pequena casa no subúrbio. O longa francês acompanha a história de ambos, protagonizados pelos atores Leïla Bekhti e Édouard Baer, querendo o melhor para o filho Corentin: ela sendo uma excelente advogada de origem magrebina e que cresceu em uma cidade próxima, enquanto ele é um baterista de punk rock e anarquista de coração, cultivando uma falta de ambição que até mesmo ofende algumas pessoas.

Estudante da escola primária local, Corentin se sente solitário após seus amigos abandonarem a escola pública e partirem para a instituição católica São Benedito. Com tais adversidades, como eles conseguem se manter fiéis à escola republicana quando o filho não quer mais ir para lá? Sofia e Paul têm seus valores e ansiedades de pais em conflito, com a família sendo testada em uma luta de classes. Com o filme, o diretor e roteirista Michel Leclerc afirma que procura desvendar sentimentos confusos, destacando que tentar fazer algo corretamente por diversas vezes requer sair do realismo e que o mais fundamental da obra é o ponto de vista.