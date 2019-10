Vozes da música latina

O duo argentino Perotá Chingó está de volta a Porto Alegre hoje, em show que começa às 22h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Julia Ortiz (voz) e Lola Aguirre (voz, guitarra) estarão acompanhadas do percussionista Martín Dacosta e do pianista e baixista Andrés Villaveirán, trazendo músicas emblemáticas de quase uma década de trajetória musical. Ingressos a partir de

R$ 60,00 no site Sympla, nas lojas Multisom e Verse, e, havendo disponibilidade, na bilheteria.

A partir do sucesso do single Ríe chinito (2011), com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, a dupla viu o projeto se transformar em sensação da música latina contemporânea. Com um repertório 100% autoral, Perotá Chingó já lançou dois discos (Perotá Chingó, de 2014, e Aguas, de 2017) e tem buscado expandir seu estilo acústico ao absorver novos ares folclóricos e eletrônicos - características de seus singles mais recentes, Mezcla con aire (2018) e Toca (2019).