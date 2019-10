Vanessa Longoni se apresenta no Theatro São Pedro nesta quarta-feira

O foyer nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) recebe nesta quarta-feira (23/10), às 12h30min, mais uma edição do projeto Musical Évora. Desta vez, a atração é a cantora Vanessa Longoni. Acompanhada do pianista Leonardo Bittencourt, ela trará composições experimentais de Arthur de Faria no show Tudo tinha ruído. A entrada é gratuita.