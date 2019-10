Começa segunda edição do Festival Santa Cruz de Cinema

Começa nesta segunda-feira 21), com a Mostra Olhares Daqui, formada exclusivamente por trabalhos dos alunos da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), o 2º Festival Santa Cruz de Cinema. Às 19h, no Auditório Central da Unisc, também será projetado o curta do programa Minha vida dá um filme, produzido a partir de histórias escritas por alunos da rede pública de ensino do município.

Os 18 curtas-metragens - sendo 12 nacionais e 6 regionais (filmes gaúchos) - da seleção oficial serão exibidos de terça (22) a quinta-feira (24), em competição, seguidos de debates com os realizadores. A premiação ocorre na noite de sexta-feira (24). Ao todo, o festival recebeu a inscrição de 613 filmes, vindos de 22 estados brasileiros - foram 75 a mais do que na primeira edição, em 2018.

O objetivo da iniciativa é transformar a cidade em um polo de difusão, lançamento e promoção de trabalhos desenvolvidos em todo o País. Ainda serão realizadas oficinas sobre produção audiovisual com profissionais reconhecidos do segmento.

O homenageado desta edição é o premiado diretor e roteirista gaúcho Jorge Furtado (de Rasga coração e O homem que copiava). A outra distinção do evento, instituída neste ano, será entregue a Leandro Firmino. O ator que fez Zé Pequeno, em Cidade de Deus, receberá o Prêmio Tuio Becker – o nome do troféu homenageia o crítico e cineasta que nasceu em 1943 em Santa Cruz do Sul e faleceu em 2008.