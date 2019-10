Semana marcada por ações culturais em homenagem a Xico Stockinger

No Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), começa nesta segunda-feira (21) a Ocupação Stockinger. Em comemoração ao centenário de nascimento do escultor, a inauguração da mostra ocorre às 19h, com visita guiada pelo artista visual Eduardo Vieira da Cunha. A exposição ficará aberta ao público até janeiro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 17h.

A exposição A matéria encantada – Xico Stockinger por Achutti, também é atração, trazendo imagens do artista falecido em 2009 feitas pelo fotógrafo e etnógrafo em seu ateliê.

A Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, s/nº) da universidade ainda exibe, em parceria com a distribuidora Lança Filmes e a produtora Pironauta, Xico Stockinger, de Frederico Mendina, segunda (21) e terça-feira (22), às 19h e às 16h, respectivamente.

Outra opção é assistir ao documentário nesta terça-feira (22), às 16h, no Auditório do Margs (Praça da Alfândega, s/nº), com a presença do diretor. A ação Conversas no Museu dialoga com a mostra Stockinger 100 anos, que fica em cartaz até 24 de novembro.