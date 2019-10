Juliano Barreto vence o 12º Festival da Canção Aliança Francesa

O grande vencedor do 12º Festival da Canção Aliança Francesa foi o intérprete Juliano Barreto. Com o Salão de Atos da Ufrgs lotado, na noite de sexta-feira (18), o cantor interpretou a música Elle me dit, do francês Ben l’Oncle Soul. Juliano ganhou uma viagem a Paris, uma bolsa de um ano de francês na Aliança Francesa Porto Alegre e quatro horas de gravação da canção vencedora no estúdio Audio Porto.

O segundo lugar ficou com a cantora Fernanda Copatti, que interpretou a clássica Milord, de Édith Piaf, e a terceira colocação foi de Elisa Freese, que apresentou a composição própria La mâcheuse à concepts.

Juliano e Fernanda vão representar o Rio Grande do Sul na Final Nacional do Festival da Canção Aliança Francesa, que acontece em Porto Alegre no dia 30 de novembro, às 20h, também no Salão de Atos da Ufrgs, com entrada franca. Os cantores gaúchos disputarão o primeiro lugar com mais seis candidatos de todo o Brasil.

O Festival da Canção Aliança Francesa é realizado pela Aliança Francesa Porto Alegre, com o patrocínio da Timac Agro, o financiamento da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, coprodução do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS e apoio do Consulado Geral da França em São Paulo, Club Med, Air France, Estúdio Musitek, Audio Porto, Chandon, Liz Pâtisserie Française, Totosinho e Pubblicato.

Trajetória artística de Juliano Barreto

FÁBIO ALT/DIVULGAÇÃO/JC

Juliano Barreto começou cedo sua trajetória musical, cantando em corais e gravando jingles publicitários desde 1989, quando tinha quatro anos. Protagonizou o espetáculo Lupi, o musical, sobre a vida do compositor gaúcho e recentemente foi semifinalista do programa The Voice Brasil, pelo time de Ivete Sangalo.

Hoje, Juliano cursa teatro na Ufrgs e é artista atuante na cena musical. Sempre foi um amante da língua e cultura francesas, principalmente em função do cinema e da música.