Projeto Cartografia dos Palcos promove encontro de gestores e produtores

Cartografias do Palco chega na sua etapa final, a de apresentação dos resultados. O projeto consiste no mapeamento dos espaços de espetáculos (artes cênicas e música) existentes em 19 cidades que contemplam as nove regiões funcionais dos Coredes, além da criação de uma rede de gestores e produtores da Capital e Interior. O projeto foi contemplado pelo Concurso “Pró-Cultura Rs Fac #Juntospelacultura_2”.

As jornalistas Michele Rolim e Silvia Abreu percorreram 19 cidades ao lado da fotógrafa Tânia Meinerz com o intuito de coletar informações e imagens sobre os espaços. Neste sábado (19), essas informações serão disponibilizadas para o público. O evento começa com a Rodada de Negócios, um encontro de gestores com produtores, grupos, companhias e artistas com intenção de gerar circulações pelos espaços do Interior alavancando novas oportunidades e fortalecendo o surgimento de redes de cooperação. Ela irá ocorrer no Espaço RS Criativo, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), das 10h às 12h.

Na sequência, ocorre o seminário Modos e redes de gestão em equipamentos culturais - dividido em dois eixos, com mediação de Michele Rolim e Silvia Abreu - no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), das 14h às 17h.

Na primeira mesa, os convidados são Vera Portinho Viana (Coordenadora de Cultura e Eventos da UFSM); Neidmar Alves (Diretor de Cultura de Erechim) e Evandro Soares (Secretário Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. Eles irão debater sobre o seguinte tema: “A gestão dos espaços culturais pode ser entendida e executada de diferentes formas, e isso começa olhando a partir do lugar ao qual está vinculada. O que cada segmento pode e deve fazer? Qual o papel de cada uma dessas gestões no fortalecimento da cultura?”.

O outro eixo do seminário aborda a seguinte questão: “Muitas certezas foram abaladas nos últimos anos, entre elas, a cultura como bem fundamental de um país. Como tirar a gestão cultural de um papel reativo e devolve-la o papel propositivo? Que tipo de soluções devemos propor para não deixar a cultura esmorecer?”. Compõem a mesa Jane Borghetti (Diretora do Teatro Municipal de Rio Grande); Aline Zili (Produtora do Grupo Ueba e Gestora do Centro Cultural Moinho da Cascata ) e Alex Lassakoski (Diretor de Cultura da Secult NH).

No mesmo local, ainda ocorre o lançamento oficial da plataforma, a partir das 18h. As inscrições para todas as atividades são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/RyCJxfuU9JfriESA6

Plataforma Cartografia dos Palcos

A plataforma online de consulta oferece informações precisas sobre quais são os teatros que estão aptos a receber espetáculos e de que estrutura eles dispõem. Essa plataforma poderá ser atualizada sempre que necessário. Além de mapear e fazer uma radiografia dos espaços, a iniciativa amplia-se com as ações que irão colocar gestores e produtores em contato direto para formar uma rede de cooperação no Estado.

Busca-se com esse projeto favorecer a circulação de bens e produtos culturais para além da Capital, onde, notadamente, está centralizada esta produção. Também almeja-se a criação de indicadores que auxiliem produtores, artistas e gestores culturais no seu esforço cotidiano de produção, fomentando o processo criativo.

Cidades contempladas:

1.Bagé

2.Bento Gonçalves

3.Caxias do Sul

4.Cruz Alta

5.Erechim

6.Itaqui

7.Lajeado

8.Montenegro

9.Novo Hamburgo

10.Osório

11.Pelotas

12.Porto Alegre

13.Rio Grande

14.Santa Maria

15.Santana do Livramento

16.Santo Ângelo

17.São Leopoldo

18.Passo Fundo

19.Uruguaiana