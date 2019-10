Mostra homenageia legado do ex-presidente JK

O ex-presidente da República Juscelino Kubitschek é o homenageado na exposição gratuita O silêncio que grita. A mostra segue aberta até 7 de novembro no Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu, 10). Já os livros O silêncio que grita e Brasil meu amor - Substituindo o jeitinho pelo talento têm lançamento nesta terça-feira (22/10), às 18h30min, no local.

Composta de imagens, vídeos e sons, a exposição é um dos projetos da Fundação Brasil Meu Amor, ao lado do espetáculo JK, um reencontro com o Brasil, que está em turnê pelo País desde 2017 (na Capital, terá sessão em 8 de novembro no Teatro do Bourbon Country). O objetivo é apresentar uma visão de Brasil livre, o que a mostra apresenta como algo defendido por JK e outros sonhadores e líderes do passado e do presente.

As obras O silêncio que grita e Brasil meu amor - Substituindo o jeitinho pelo talento, ambas de autoria de Jean Obry, presidente da Fundação Brasil Meu Amor, procuram resgatar o entendimento sobre questões históricas que bloqueiam o desenvolvimento do País. No primeiro, o autor convida a olhar para nós mesmos enquanto personagens da nossa própria biografia e da história maior da qual fazemos parte, a história do Brasil. O segundo é uma reflexão sobre o potencial de cada brasileiro, de forma científica.