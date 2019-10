Altair Martins lança novo romance, 'Os donos do inverno'

Após cinco anos de hiato, Altair Martins lança um novo romance pela Não Editora, selo da Dublinense para a literatura brasileira de ficção. Os donos do inverno, oitavo livro do autor, tem lançamento na livraria Bamboletras (Lima e Silva, 776), às 19h desta terça-feira (22/10), sendo vendido por R$ 44,90.

Na trama, Martins apresenta um romance que passa pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai e pela Argentina, mesclando reencontro familiar, corrida de cavalos e até ossos de um irmão mais velho. Ainda que eles vivam próximos um do outro, os irmãos Elias e Fernando se evitam há 24 anos. O que os reaproxima é um inesperado ocorrido, forçando com que o professor Elias peça a ajuda do taxista Fernando para realizar o sonho antigo de seu falecido irmão mais velho. Juntos no táxi, eles se obrigam a agir como puros-sangues, correndo pela tríplice fronteira para levar os restos mortais do jóquei C. Martins até a noite do turfe em Buenos Aires.