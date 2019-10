Banda Rosa Neon é atração no Teatro Padre Werner da Unisinos

Com entrada entre R$ 10,00 (doação de 1 kg de alimento) e R$ 20,00, o Teatro Padre Werner (Unisinos, 950), em São Leopoldo, recebe a banda Rosa Neon para show nesta segunda-feira (21), às 20h. A apresentação será precedida por um bate-papo do grupo com professores e alunos da Unisinos sobre a autoralidade do aluno na sua trajetória acadêmica.