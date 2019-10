Concerto marca estreia da parceria de Emmanuele Baldini com Sphaera Mundi Orquestra

O violinista Emmanuele Baldini cruza o caminho com a Sphaera Mundi Orquestra no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Jr., 250), às 20h desta segunda-feira (21). Para conferir o concerto de estreia da parceria, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 40,00.

A apresentação será um espaço para Baldini mostrar suas novas funções como violinista spalla e diretor musical da orquestra. A união dele com a formação se deu por conta de ideias comuns. O espetáculo busca oferecer um passeio musical por nomes da música barroca, como Vivaldi, Tartini e Bach, como forma do compromisso de ressaltar o compromisso de reviver as composições com excelência artística e integração ao público.

Em sua discografia de quase 30 CDs gravados, o violinista tem se dedicado a valorizar a música brasileira.