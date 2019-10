Peça que conta história de Fernandão terá novas apresentações em Porto Alegre

A história do capitão colorado no Mundial de Clubes voltará a ser contada no cenário cultural de Porto Alegre, um anos após sua estreia. Um Certo Capitão Fernando, peça de teatro dirigida por Bob Bahlis que narra a trajetória de Fernandão com a camisa do Inter, terá três novas sessões em outubro, nos dias 24, 25 e 26, todas iniciando às 20h, no Teatro do Centro Histórico Cultural (CHC) da Santa Casa (avenida Independência, 75).

Baseada no relato de jogadores que eram muito próximos de Fernandão, como Clemer, Rafael Sobis, Iarley, Alex e Tinga, a peça aborda todo o envolvimento do atleta com o Internacional, desde o contexto familiar até o ambiente interno do clube. Principal responsável pela contratação de Fernandão, Fernando Carvalho é um dos personagens com mais destaque na obra, presidente do Inter na época.