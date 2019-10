Projeto Concha apresenta shows de Juliana Perdigão e Iara Rennó no Agulha

Juliana Perdigão e Iara Rennó são as atrações de outubro do Projeto Concha, em show que acontece nesta quinta-feira (17), a partir das 22h, no Agulha (Conselheiro Camargo, 300). Ingressos, a partir de R$ 20,00, estão à venda do site Sympla ou no local, no dia do show, mediante disponibilidade.

Juliana Perdigão apresenta as canções do seu último disco, Folhuda, que traz composições feitas a partir de poemas de Angélica Freitas, Bruna Bebber, Arnaldo Antunes, Oswald de Andrade e Paulo Leminski. Por sua vez, Iara Rennó já teve canções interpretadas por vozes como Elza Soares, Gaby Amarantos e Ney Matogrosso, e traz um repertório que passeia por canções dos álbuns Macunaíma ópera tupi, Iara e Arco & flecha.

As atividades do Projeto Concha neste mês também incluem a Oficina de produção criativa para música, que será ministrada pela produtora cultural Alice Castiel nos dias 22 e 23, mas as inscrições estão encerradas. O projeto é uma iniciativa independente, criada em 2018 para chamar atenção para artistas mulheres que são, muitas vezes, preteridas pelo circuito oficial da música.