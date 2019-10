Estreia de espetáculo no Opinião homenageia o rock gaúcho

Sendo uma homenagem para o Rock Gaúcho, De volta para a garagem se inicia às 20h desta quarta-feira (16), no Opinião (José do Patrocínio, 834). Os ingressos para o espetáculo são vendidos entre R$ 40,00 (doação de 1 kg de alimento não perecível) e R$ 60,00.

Livremente inspirada no texto de Caio Fernando Abreu, Pode ser que seja só o leiteiro lá fora, se trata de uma peça teatral musical fictícia, com certos momentos do texto tendo diálogos construídos a partir conversas ao qual o diretor Bob Bahlis teve com alguns músicos da cena do rock gaúcho. O espetáculo se passa durante uma tempestade que atinge Porto Alegre, enquanto acontece um encontro inusitado entre Biba Meira, Charles Master, Edu K., Flávio Basso e Frank Jorge em uma garagem.

Mesmo com o tempo que destrói a cidade, eles seguem a madrugada inteira tocando canções do rock gaúcho, como Amigo punk, Lugar do caralho, Estou na mão, entre outras. Os músicos também conversam sobre a cultura rock, beat, questionamentos como identidade, a dificuldade de viver de música e arte, astrologia, budismo, além da pressão de fazer sucesso numa cidade como Porto Alegre.