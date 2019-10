Camila Orsatto lança EP 'Significar' no Café Fon Fon

O Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe nesta quarta-feira (16) o show de lançamento do EP Significar, de Camila Orsatto, às 21h. Com acompanhamento da banda formada por Caio Maurente, Eduardo Xavier e Otávio Moura, a apresentação também conta com as presenças especiais de Andréa Cavalheiro, Bruno Nascimento, Juliano Barreto, Luana Pacheco, Luciano Leães e Miguel Ev.