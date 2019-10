Iecine recebe realizadores de Misiones e mostra de filmes argentinos

O Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul (Iecine-RS) e o Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (IAAviM), da Argentina, estão com uma agenda de atividades conjunta em Porto Alegre, até esta sexta-feira (11). O encontro é mais uma etapa da Rede de Cooperação Entre Fronteiras, que integra entidades profissionais do audiovisual do Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), do Paraguai e Nordeste da Argentina.

O cineasta Zeca Brito, diretor do Iecine, destaca a importância da parceria: "Este encontro busca construir um futuro comum entre os dois países através de dois estados, RS e Missiones, uma micro-utopia fronteiriça que tem a indústria audiovisual como caminho de desenvolvimento econômico e de produção simbólica de culturas irmãs".

Além de apresentar uma programação com filmes de cineastas da região argentina, o calendário prevê encontros com representantes de entidades do audiovisual local e também a elaboração de um edital conjunto entre os dois institutos para fomentar a realização de projetos comuns aos dois países, tratando de temas como as Missões Jesuíticas, a cultura Guarani e os rios.

Os representantes dos institutos também vão tratar do Mercado Entre Fronteiras, um evento itinerante co-organizado pela Argentina, Brasil e Paraguai e que terá sua primeira edição de 5 a 8 de novembro na cidade de Posadas, capital da província de Misiones. Um dos destaques do encontro será a a presentação de 30 projetos de coprodução de realizadores dos três países, que serão oferecidos a players e representantes de empresas audiovisuais para futuro financiamento e produção.

O Rio Grande do Sul já definiu seus representantes, que são as propostas de longas Cantata 7 Povos, da Guarujá Produções; Apolo 69, da Primeiro Corte Produções; Chami, da Epifania Filmes, e Utopia, da Cinematográfica Pampeana.

Nesta sexta-feira (11), na sala Norberto Lubisco da Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), ocorrem duas sessões da Muestra Misionera com entrada franca. Às 17h, haverá a projeção de Cara Sucia (2018, 95min), de Gastón Gularte. Mariel e suas amigas se transformam em desenhos animados e tomam coragem para enfrentar uma bruxa ambiciosa que quer destruir a floresta.

Já às 19h, o curta Del lado de los frágiles (2017, 18min), de Guillermo Rovira, segue o drama de Raúl, que resolve fazer justiça com as próprias mãos depois do desaparecimento da filha. Na sequência, será exibido El sonido de los Nuñez (2018, 28min), de Elian Guerín. O filme documenta a gravação do terceiro disco dos músicos e irmãos Juan e Marcos Nuñez, que têm 25 anos de carreira. A sessão será comentada, ao final, pelo cineasta Axel Monsú, diretor do Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (IAAviM), da Argentina.