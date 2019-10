Tensão e suspense estão presentes em 'Amor assombrado'

Em Amor assombrado, a história apresenta a vida de um casal, afetado por um fato passado. Com direção de Wagner de Assis, o filme tem livre inspiração no conto Pente de Vênus, de Heloisa Seixas.

Enquanto realizava um mergulho em uma praia deserta, a jovem Ana Clara tenta alcançar uma concha, escondida no fundo do mar. A peça a hipnotiza, quase causando um afogamento, mas ela é resgatada por Carlos. A morte dos pais da menina em uma explosão em casa impede a felicidade do casal. Agora casada com Claudio (Carmo Dalla Vecchia), Ana (Vannessa Gerbelli) é uma escritora de sucesso e reside na mesa casa em que seus pais faleceram.

Neste ambiente, ela convive com seus personagens - os que criou para seus livros e os que habitam a sua imaginação. Com Ana atrasada para entregar seu mais novo trabalho, o cenário fica ainda mais confuso quando Carlos reaparece, ainda com a mesma aparência de jovem e constantemente afirmando que está ali para protegê-la, para sempre.