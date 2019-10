Julha Franz realiza performance de celebração na Galeria Ecarta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Antes do grito, de Julha Franz, abre nesta quinta-feira (10), às 19h, na Galeria Ecarta (João Pessoa, 943). Contando com entrada gratuita, esta é a primeira exposição individual da artista, em que utiliza de trabalhos que tiveram início em projetos de pesquisa da Universidade de Nova Iorque, tendo uma conjugação de estratégias da alta cultura com o entretenimento vulgar.

Entre suas conquistas, Julha é finalista da Big Awards Competition, premiação que acontece na Barcelona Art Week (Swab), além de convidada da Universidade de Nova Iorque, instituição que escolhe grupos de performers e de ativistas ao redor do globo, buscando potencializar a expressão política das obras selecionadas. Em seu portfólio, a artista realiza uma união da dimensão social da performance com o uso da estética drag & queer como uma forma de celebração. Antes do grito traz um conjunto inédito de vídeo-performances e instalações, essas produzidas em 2019.