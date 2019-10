Porto Alegre recebe sessão de 'Greta' com presença do diretor

Com sessão seguida de debate com o diretor Armando Praça e o crítico de cinema Roger Lerina, o CineBancários (Gen. Câmara, 424) recebe Greta. A exibição, nesta quinta-feira (10), se inicia às 19h30min, e os ingressos podem ser adquiridos pela bilheteria do cinema ou pelo ingresso.com.

Com seu primeiro longa, Praça foi premiado no Cine Ceará como melhor diretor. Além disso, Greta venceu o prêmio de melhor filme e Marco Nanini, o de melhor ator, ao interpretar Pedro, um enfermeiro homossexual de 70 anos e fã apaixonado de Greta Garbo. A obra foi inspirada na peça do dramaturgo Fernando Melo - Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá - lançada no início dos anos 1970. A diferença está na forma que os personagens são representados, agora fugindo da caricatura e do estereótipo.

No longa, Pedro precisa liberar uma vaga no hospital onde trabalha para internar sua melhor amiga, a travesti Daniela (Denise Weinberg). Para isso, ajuda Jean (Demick Lopes), um jovem criminoso hospitalizado, a fugir do local e liberar um leito para a internação da amiga, que sofre de insuficiência renal grave. Pedro esconde Jean em sua casa até que ele se recupere, mas os dois se envolvem em um relacionamento romântico.