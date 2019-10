Final do Festival de Porto Alegre celebra mistura de gerações, estilos e expressões

Mais de 700 pessoas passaram pelo Auditório Araújo Vianna na noite de domingo (6) para prestigiar a final do 14º Festival de Música de Porto Alegre, realizada no Auditório Araújo Vianna. A animação da Fanfarra Bate & Sopra marcou o evento, desde as eliminatórias nas semanas anteriores no Teatro da Amrigs.

O conjunto de sopros participou do concurso na interpretação da música instrumental Ventania, cuja composição era assinada por Gabriel Luzzi. Eles venceram na categoria Música de Rua e também levaram o troféu de melhor torcida, com suas pernas-de-pau e seus acessórios nas expressivas cores amarelo e roxo.

Grupo vibrou com o prêmio de melhor torcida. Foto Luciano Lanes/PMPA/JC

Em Kids, ganhou o garoto Arthur Seidel, com a canção Hífen, apresentada junto de sua super banda. O melhor instrumentista da noite eleito pelo júri (maestro Tiago Flores, rapper Piá e os jornalistas Paulo Moreira, Carol Zatt e Lucio Brancato) foi o acordeonista Paulinho Cardoso, participando da canção Mulher África, de Luana Fernandes.

Na categoria Geral, o primeiro lugar foi para a canção Pastoreio d'Oxum, de Alan Barcellos da Rosa. Abordando a tradição escravocrata, a releitura da lenda Negrinho do Pastoreio pela matriz africana tinha um grande time feminino de intérpretes, capitaneado pela performance de Marietti Fialho. “Moleque, criado na fazenda/ Encontrou a liberdade no reino de mamãe Oxum” era a mensagem da obra.

Em segundo lugar entre músicos profissionais e amadores, Júlia Reis teve destaque com Despertei. Também sobre representatividade negra feminina, Tranças, de Graziela da Silva (com apresentação do 50 Tons de Pretas), ficou classificada em terceiro lugar.

Os prêmios foram entregues pelo prefeito Nelson Marchezan Jr., pelo vice-prefeito Gustavo Paim, pelo secretário municipal de Cultura Luciano Alabarse, pelo diretor de eventos e patrimônio da Amrigs Daltro Nunes e por Ricardo Antunes, representando a Amstel, patrocinadora do evento. O concurso foi uma realização da Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) em parceria com a Amrigs.

Os shows de encerramento contaram com a pequena Luiza Barbosa (ex-The Voice Kids) e com o veterano Sergio Rojas, trazendo a sua música da Fronteira para o festival.

Premiações

1º lugar categoria Geral – Alan Barcellos da Rosa (Pastoreio D’Oxum) – R$ 10 mil

2º lugar categoria Geral – Júlia Reis (Despertei) – R$ 5 mil

3º lugar categoria Geral – Graziela P. da Silva (Tranças) – R$ 3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) – Arthur Seidel (Hífen) – R$ 3 mil

1º lugar categoria Música de Rua – Gabriel Luzzi e Fanfarra Bate & Sopra (Ventania) – R$ 3 mil

Melhor Torcida – Gabriel Luzzi e Fanfarra Bate & Sopra (Ventania) – R$ 1 mil