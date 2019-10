Galeria Hipotética recebe primeira exposição individual de Ricardo Rodrigues

O artista Ricardo Rodrigues, do projeto Experimentos Impressos, apresenta sua primeira exposição individual, Coletânea de lembranças imaginadas, na Galeria Hipotética (Visconde do Rio Branco, 431), até 14 de novembro. A entrada é gratuita, com visitação de terça a quinta-feira, das 14h às 18h; nas sextas-feiras, das 10h às 13h e das 14h às 18h; e nos sábados, das 10h às 14h.

Com intervenções manuais em imagens já existentes, ele propõe um novo olhar sobre histórias esquecidas, através de um processo de ressignificação por colagem manual e/ou bordado sobre papel. As fotografias antigas encontradas em feiras de antiguidade sobrevivem por meio do papel, mas raramente guardam consigo informações sobre o passado de quem as habita, como nomes, lugares e dedicatórias afetivas. Assim, o artista se apropria dessas figuras anônimas e recria suas trajetórias.