Ricardo Rodrigues traz o passado reinventado em exposição

O artista Ricardo Rodrigues, do projeto Experimentos Impressos, inaugura sua primeira exposição individual, Coletânea de lembranças imaginadas, neste domingo (29), das 14h30min às 18h30min, na Galeria Hipotética (Rua Visconde do Rio Branco, 431), em Porto Alegre. A entrada é gratuita.

Com intervenções manuais em imagens já existentes, ele propõe um novo olhar sobre histórias esquecidas. A série traz fotografias antigas que passaram por um processo de ressignificação, a partir de colagem manual e bordado sobre papel. As fotografias antigas encontradas em feiras de antiguidade sobrevivem por meio do papel, mas raramente guardam consigo informações sobre o passado de quem as habita, como nomes, lugares e dedicatórias afetivas. A partir disso, o artista se apropria dessas figuras anônimas e recria suas trajetórias.

Com certo ar de melancolia e fetiche sobre aquilo que não mais existe, Rodrigues cria caminhos para novas interpretações e significados dessas 26 cenas impressas que atravessaram os anos, e agora chegam aos olhos do público. Nesse jogo poético, já não há mais distância entre aquelas memórias e as dos espectadores.

A mostra Coletânea de lembranças imaginadas fica aberta para visitação até 14 de novembro, com entrada franca, de terça a quinta-feira, das 14h às 18h; sextas-feiras, das 10h às 13h e das 14h às 18h; e sábados, das 10h às 14h.

Programação paralela