Festival de Porto Alegre terá 15 finalistas em 6 de outubro no Araújo Vianna

Foram anunciados nesta semana, após as quatro eliminatórias no Teatro da Amrigs, os finalistas do 14º Festival de Música de Porto Alegre. O júri, composto pelos jornalistas Juarez Fonseca, Carol Zatt, Lucio Brancato, o maestro Tiago Flores e o rapper Piá, encerrou a avaliação de todos os participantes e definiu os concorrentes da grande final.

Por decisão unânime, os jurados estabeleceram a classificação de 15 músicas para a final (veja lista abaixo), que será realizada no domingo (6), às 18h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A alteração de dia e local, em relação aos divulgados anteriormente, foi decidida pela organização em função da previsão de chuva para o próximo fim de semana.

Após nove anos, a prefeitura, via realização da Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), em parceria com a Amrigs, volta a realizar o evento que tem o objetivo de valorizar a produção musical da cidade, incentivando o surgimento de novos talentos e promovendo a integração com o público.

A retomada do Festival de Música, que já premiou nomes como o cantor e compositor Gelson Oliveira, a pianista Dunia Elias e o grupo Bataclã FC, traz novidades como aumento no valor do prêmio, mais categorias e eliminatórias. Além dos troféus, os classificados terão cursos de produção musical e imersão instrumental com a Banda Municipal de Porto Alegre. Já os finalistas gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Os vencedores das categorias ainda tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

Prêmios em dinheiro:

1º lugar categoria Geral - R$ 10 mil

2º lugar categoria Geral - R$ 5 mil

3º lugar categoria Geral - R$ 3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) - R$ 3 mil

1º lugar categoria Músico de Rua - R$ 3 mil

Melhor Torcida - R$ 1 mil

Melhor Instrumentista - R$ 1 mil

Relação dos finalistas que se apresentarão em 6 de outubro no palco do Araújo Vianna:

Categoria Geral

- Alex Alano, com Vai e Meia

- Graziela da Silva (50 Tons de Pretas), com Tranças

- Júlia Reis, com Despertei

- Luana Fernandes, com Mulher África

- Elisa Lima, com Brota

- Ricardo Bordin, com Bem-te-vi e Bandolins

- Cristian J. Sperandir e Laura Dalmás, com Lua

- Alexandre Kumpinski (em carreira solo), com Cartilagem

- Henrique Guedes, com Te Segura Gaudério

- Sharon T. Lampert, com Beijos vagos

- Alan Barcellos da Rosa, com Pastoreio D’Oxum

Categoria Kids

- Maria Fernanda Costa, com Muros pichados

- Luís Arthur Souza, com Hífen

Categoria Música de Rua

- Gabriel Luzzi e grupo Bate & Sopra, com Ventania

- Cinésio Teixeira (Bandok), com Grenal