Obras da Usina do Gasômetro têm dois interessados

concorrência internacional para revitalização da Usina do Gasômetro, hoje fechada, teve dois interessados, segundo a sessão de abertura de envelopes feita nesta quinta-feira (26) em Porto Alegre. Um consórcio e uma empresa se habilitaram no edital de concessão para obras de requalificação do centro cultural, um dos cartões postais que moldam a orla da Capital.

Segundo a prefeitura, os interessados são o consórcio Rac/Arquibrasil, com empresa líder a Rac Engenharia, de Curitiba, e a construtora Biapó, de Goiânia. O valor máximo para execução é de R$ 12.466.855,17, mas poderá ficar abaixo, ressalta o município.

Até esta sexta-feira (27), será feita a análise das propostas. Depois, são mais cinco dias para recursos. O resultado sairá, no máximo, em 15 dias úteis, diz a prefeitura. Do total de aporte, R$ 10 milhões virão de empréstimo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e R$ 2,5 milhões dos cofres municipais.

O projeto de revitalização é assinado pela 3C Arquitetura e Design e teve Plano de Proteção Contra Incêndios liberado pelo Corpo de Bombeiros em julho. A estrutura do prédio deve sofrer alterações significativas, como a mudança da sala de cinema P.F. Gastal do terceiro andar para o térreo e o acréscimo de escadas em pontos estratégicos, para rápida evacuação do prédio em caso de emergência. O quarto andar deve receber um restaurante panorâmico, e o segundo pavimento terá o muito aguardado Teatro Elis Regina, com capacidade para 300 pessoas.