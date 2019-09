João Maldonado Trio libera primeiras músicas de novo álbum

Serão disponibilizadas, nesta sexta-feira, as duas primeiras músicas do disco Beauty, novo trabalho do João Maldonado Quinteto. Além da faixa que dá título ao álbum, será lançada a música Blues. A cada 15 dias, novas composições chegarão às plataformas digitais, culminando com o show de lançamento, marcado para o dia 1 de novembro na concha acústica do Theatro São Pedro. Os ingressos custam R$ 40,00.

O álbum Beauty será lançado pela Loop Discos. As composições, todas assinadas pelo pianista João Maldonado, trazem a aproximação do jazz com ritmos como o rap e elementos de regionalismo e da música dos povos indígenas.

Além de Maldonado, integram o quinteto Amauri Iablonovski (sax soprano), João Rizzo (trompete), Everson Vargas (baixo acústico) e Cesar Audi (bateria). As gravações, feitas ao vivo em estúdio contaram ainda com as participações de Alex Prinz "Anjinho" (trompete), Gunter Kramm Jr. (sax), Humberto "Boquinha" (trombone) e Julio Rizzo (trombone).