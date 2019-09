Cafeteria inspirada em lofts americanos abre em Porto Alegre

Uma cafeteria aconchegante e relaxante, estampada com frases positivas e acolhedoras desde a entrada, como a provocação gravada no tapete na porta: "Gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?" Essa é a proposta do Caffeine Coffee Co., que recém estreou em Porto Alegre e fica na Rua Vicente da Fontoura, 2805, no bairro Bela Vista.

O proprietário Rodrigo Viegas Menegotto conta que a inspiração para montar o lugar foi uma cafeteria que ele conheceu em uma viagem para Florianópolis, em Santa Catarina. O nome Caffeine Coffee Co. surgiu a partir da fórmula química da cafeína, estimulante presente no café, que é explorada no design e está em diversos pontos do layout interno do empreendimento.

Frases como a do tapete de entrada geram proximidade com frequentadores. Fotos: Mariana Carlesso/JC

Menegotto, que chegou a começar a cursar Arquitetura, explica que estudou e planejou o tipo de ambiente que queria criar com a ajuda da noiva, Mábili Monteiro. “Primeiro, estabeleci três elementos que mais me atraem em cafeterias: o ambiente, a qualidade dos cafés e o atendimento. Então, começamos a pesquisar cada uma das etapas de acordo com o que mais gostamos”, detalha o empreendedor.

Para montar o negócio, o dono aplicou o dinheiro da venda de seu carro e buscou recursos em banco para completar. Durante a semana, quatro pessoas trabalham no serviço, e no fim de semana, mais dois atendentes reforçam a equipe.

Ambiente é inspirado em lofts americanos para dar ar arrojado à cafeteria

A identidade visual do Caffeine Coffee Co. é influenciada pelos lofts americanos. O local é decorado com plantas e mesas rústicas, iluminado por lâmpadas no estilo de Edison e conta até com uma sala de estar. Até mesmo o aroma foi pensado para promover uma atmosfera harmoniosa. “Quero que os clientes se sintam em casa e que tenham vontade de voltar”, afirma Menegotto.

O atendimento, que segue uma pegada familiar e convidativa, descreve ele, também reflete o propósito da casa. "Um lugar com proposta singular e muito aroma de café", definiu a jornalista e titular do site Café Combustível , Laura Grüer.

Decoração rústica usa lâmpadas no estilo Edison, plantas e móveis rústicos

Além dos tipos tradicionais de café, o estabelecimento oferece um diferencial: é possível escolher entre sete métodos de preparo. O tipo de grão utilizado é o catuí vermelho, do Espírito Santo, que pode ser preparado no sistema de Siphon, Chemex, Hario V60, Clever, Prensa Francesa, Aeropress ou Kalita. O café pode ser passado diretamente na mesa do cliente.

A cozinha do Caffeine Coffee Co. é “sem restrições”, de acordo com Menegotto. São oferecidas desde opções de lanche até refeições. O cardápio é composto por opções tradicionais de salgados, tortas, doces e bolos, mas também oferece opções sem glúten, sem açúcar, sem lactose e até veganas. Um pedido popular são as toasts, um pão de fermentação natural com coberturas variadas: o típico colonial, avocado ou margarina.

O Caffeine Coffee.co abre de segundas a sábado, das 9h às 19h, e domingos e feriados, das 14h às 19h.

