O que fazer em Porto Alegre no fim de semana

O que fazer no fim de semana em Porto Alegre? A área de Cultura do Jornal do Comércio está sempre repleta de eventos de música, teatro, cinema, livros, dança, artes plásticas e muitas outras opções e que estarão todas as sextas-feiras na seção Olha Só! no finde, com o colunista Ivan Mattos.

Em vídeo, Ivan vai dar as suas indicações do que está rolando, com base nos conteúdos produzidos pela equipe da editoria de Cultura que estão nos cadernos Panorama e Viver da semana.

> Confira as principais dicas para o finde

Sexta a domingo:

Acampamento Farroupilha: O clima deve trazer sol e temperaturas amenas no fim de semana, com mínimas variando entre 8°C e 9°C e máximas chegando a 19°C no sábado e no domingo. Com isso, uma das opções de lazer da Capital gaúcha é o Acampamento Farroupilha, que segue até domingo (22) no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). O evento tem participação de mais de 340 galpões de entidades tradicionalistas, com programações culturais, gastronômicas e campeiras. Veja atrações como Guri de Uruguaiana

Cinema

Legalidade: filme dirigido por Zeca Brito, realizado no Rio Grande do Sul, remonta ao episódio homônimo de 1961, quando o governador gaúcho, Leonel Brizola, liderou um movimento que garantisse o cumprimento da Constituição Federal. O filme vai ficar apenas uma semana em cartaz. Onde assistir: Casa de Cultura Mario Quintana - Sala Paulo Amorim (19h30min) e Sala Eduardo Hirtz (16h45min) - telefone (51) 3221-7147, no Espaço Itaú 8 (17h10min, 21h20min) - (51) 3341-0576, no GNC Moinhos 1 (16h30min, 21h20min) - (51) 3224-0877, e no Guion Center 2 (14h15min, 16h30min, 21h) - (51) 3221-3122. Leia mais sobre o filme

Bacurau: O filme está em cartaz Rodado no povoado de Barra, na fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba, no sertão do Seridó, o western Bacurau teve sua estreia mundial no Festival de Cannes, onde arrebatou o Prêmio Especial do Júri. Depois, recebeu o prêmio de melhor filme na principal mostra do Festival de Munique e foi convidado para mais de uma centena de eventos. Onde assistir: Casa de Cultura Mario Quintana - Sala Eduardo Hirtz (14h15min, 19h, e 21h30min) - (51) 3221-7147, no Cine Bancários (17h), no Cinemark BarraShoppingSul 8 (sábado e domingo, às 19h) e Espaço Itaú 7 (13h30min, 16h, 18h30min e 21h).

Sábado e domingo

Teatro

Porto Alegre Em Cena: São mais de 10 peças até domingo (22) no último fim de semana do festival. Gota D'Àgua {Preta} é um dos recomendados e está no Theatro São Pedro. O ator, diretor e dramaturgo Je Oliveira - fundador do Coletivo Negro e indicado ao Prêmio Shell 2019 na categoria Inovação, apresenta uma releitura da obra que transita entre diferentes ritmos, como rap e MPB. Confira mais sobre a peça e a programação completa do Porto Alegre Em Cena.

