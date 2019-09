Pedro Almodovar é destaque em programação da Accirs

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Duplo de um Filme, novo ciclo da Sessão Accirs, apresenta filmes que desdobram, comentam e refazem, de diversas maneiras, outras obras da história do cinema. Não são refilmagens literais, mas novas criações que usam outras como modelo e estabelecem diálogos instigantes com diferentes períodos históricos, abordagens e culturas.

A abertura traz hoje Tudo sobre minha mãe (1999), de Pedro Almodóvar, na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736), às 19h30min. Uma das obras-primas do espanhol, o filme é abertamente inspirado em A malvada, de Joseph L. Mankiewicz. A sessão será comentada pelos críticos Marcus Mello e Mônica Kanitz.

A história traz Manuela lendo os últimos escritos pelo filho, na noite em que ele morre em um acidente. Falavam do desejo que tinha de conhecer seu pai. Então, ela decide ir a Barcelona, em busca do pai biológico do filho, uma travesti que sequer sabe tê-la engravidado há 18 anos.