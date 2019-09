Conto de fadas à francesa, 'Branca como a neve' tem direção de Anne Fontaine

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Inspirado em um dos mais conhecidos contos de fadas de todos os tempos, Branca como a neve é a nova produção da diretora e roteirista francesa Anne Fontaine. Distribuído no Brasil pela A2 Filmes, o longa traz uma releitura moderna e adulta ao clássico texto de Jacob e Wilhelm Grimm, inserindo elementos de sensualidade e emancipação.

Claire (Lou de Laâge) é uma bela jovem que trabalha no hotel de seu falecido pai, administrado por sua madrasta má, Maud (Isabelle Huppert). Sem perceber, a jovem desperta ciúmes em Maud, cujo jovem amante se apaixonou pela bela enteada. A madrasta decide então se livrar de Claire, que consegue fugir com a ajuda de um homem misterioso. Escondida na fazenda dele, em uma pequena aldeia, a moça acaba cativando sete "príncipes" com seu charme, o que dispara uma série de novas percepções, sensações e experiências.