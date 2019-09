O que fazer em Porto Alegre no fim de semana

O que fazer no fim de semana em Porto Alegre e outras cidades gaúchas? A área de Cultura do Jornal do Comércio está sempre repleta de eventos de música, teatro, cinema, livros, dança, artes plásticas e muitas outras opções e que estarão todas as sextas-feiras na seção Olha Só! no finde, com o colunista Ivan Mattos.

Em vídeo, que estará nas redes sociais, Ivan vai dar as suas indicações do que está rolando e um conteúdo que estará disponível no site do JC vai listar a agenda, com base nos conteúdos produzidos pela equipe da editoria de Cultura.