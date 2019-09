Seletivas do Festival de Porto Alegre começam nesta segunda-feira

As apresentações eliminatórias do 14º Festival de Música de Porto Alegre começam nesta segunda-feira (16), às 20h30min, no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), com show de abertura da banda Papas da Língua. A primeira das quatro etapas classificatórias traz composições da região Norte da cidade. A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do teatro, com lotação de 700 lugares. Os ingressos serão enviados para o e-mail cadastrado em https://bit.ly/SymplaFestivaMusicaPOA

Nesta quinta-feira (19), no mesmo horário e local, interpretam suas criações os inscritos da região Leste. As fases seguintes ocorrem na segunda e quarta-feira da próxima semana (23 e 25), com compositores das regiões Oeste e Sul, respectivamente. Em cada uma delas, serão selecionadas três músicas para a disputa final, marcada para 5 de outubro, na Redenção.

Os 44 classificados vão receber troféus e cursos com a Banda Municipal - um deles de produção musical e outro de imersão instrumental. Os finalistas ainda gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Já os vencedores, além disso, terão premiação em dinheiro e tocarão no Réveillon da cidade. A melhor torcida também será premiada.