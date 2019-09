Reta final da exposição de esculturas sobre anatomia humana na Unimed

Fica aberta para visitação até 30 de setembro, no novo espaço cultural Casa Memória e Cultura Unimed Federação/RS (Santa Terezinha, 263), a mostra Homo Machina nos 500 anos pós Leonardo Da Vinci, com peças de Paulo Favalli. O escultor e cirurgião plástico apresenta a sua consagrada série de obras que têm como tema a anatomia humana. Elas podem ser vistas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

O artista elaborou especialmente para esta exposição uma nova escultura, com o objetivo de inserção do evento no rol das homenagens aos 500 anos da morte do gênio renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519). Trata-se de Il Tecno-Uomo Vinciano, produzida no sofisticado modo que Favalli trabalha, com no longo processo de criação entre fazer intelectual (desenho), artesanal (modelagem) e industrial (fundição artística).

A obra é uma espécie de releitura high tech da consagrada obra de Da Vinci Homem Vitruviano (1490), um estudo das proporções ideais do corpo humano realizado a partir dos textos de Marco Vitruvio Pollione, arquiteto da antiga Roma.