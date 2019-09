Exposição sobre Aldyr Garcia Schlee abre hoje em Montenegro

A pergunta "Você já leu um livro de Aldyr Garcia Schlee?" é um dos motes de Uma terra só. A exposição literária gratuita inicia hoje, às 9h, e segue até quinta-feira, no Espaço Cultural Braskem (Oswaldo Aranha, 2.215), em Montenegro.

A proposta é de que o público venha a conhecer, de uma forma singular, as diversas facetas de Schlee como escritor, jornalista, tradutor, desenhista e professor universitário. Uma das curiosidades para a mostra é a âncora do navio Anibal II, que realizou o transporte de materiais para a construção da ponte sobre o rio Jaguarão, na fronteira do Brasil com o Uruguai, e uma pedra do chão de Jaguarão, reforçando a importância da região da fronteira na obra de Aldyr.

O escritor, falecido em novembro de 2018, deixou um vasto legado relacionado à literatura uruguaia e gaúcha, à identidade cultural e às relações fronteiriças.