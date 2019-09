Richard Serraria é o convidado do projeto Cenas Mínimas

O convidado da edição de hoje e amanhã do Cenas Mínimas é o poeta musical Richard Serraria, apresentando o tema Poesia para todo sampler. O projeto acontece no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), às 19h, contando com audiodescrição amanhã, por meio da mediação de Liliane Birnfeld (audiodescritora), Débora Jardim (bibliotecária e escritora) e Josiane França (ativista social), além de um bate-papo com o artista mediado pelo jornalista Juarez Fonseca, também amanhã. Haverá possibilidade de contribuição espontânea aos artistas.