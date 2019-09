Grupo Galpão apresenta seu novo espetáculo na Capital

Com mais de 35 anos de história, o Grupo Galpão apresenta, na Capital, o espetáculo Outros. As sessões, sexta-feira e sábado, às 21h, acontecem no Theatro São Pedro. Os ingressos custam R$ 80,00.

Um das principais atrações do Porto Alegre em Cena deste ano, Outros dá continuidade à bem sucedida parceria do grupo mineiro com o diretor Marcio Abreu (da Companhia Brasileira de Teatro) iniciada com o espetáculo Nós, de 2016.

Agora, o grupo foca na escuta, na busca pelo outro e aprofunda a reflexão sobre o hoje e o lugar do artista e da arte nos tempos atuais. É um espetáculo dobre a necessidade de ruptura com pensamentos e estruturas arraigadas que já não devem nos representar, mas sim abrir caminho para a possibilidade de novos horizontes.