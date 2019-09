Adeus à noite tem a diva Catherine Deneuve no elenco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Oitava parceria entre o diretor André Téchiné e a atriz Catherine Deneuve, Adeus à noite apresenta um drama familiar. A ideia para o filme partiu de um livro que compila entrevista com jovens franceses sobre suas escolhas para o futuro.

A atriz interpreta Muriel, uma senhora que leva uma vida em seu haras, cuidando de sua plantação de amêndoas. É quando seu neto Alex (Kacey Mottet Klein) chega para passar uns dias com ela antes de ir ao Canadá que sua rotina é transformada. Contudo, o jovem não irá para o local que sua família espera, mantendo segredos com sua namorada Lila (Oulaya Amamra), que o acompanhará. A história, assim, aborda a relação da avó com neto, especialmente após descobrir que ele desenvolveu um lado aterrorizante na pós-adolescência.